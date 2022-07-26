Квят дебютирует в NASCAR 31 июля: «Надеюсь сражаться за победы и титулы»

Бывший пилот «Формулы-1» проведет первую гонку в в ближайшие выходные.

Квят объявил о том, что выступит за рулем «Тойоты» #26 (под этим номером Даниил гонялся в «Ф-1») за Team Hezeberg. Заезд состоится 31 июля на дорожной конфигурации .

«Мне всегда нравились гонки NASCAR, это высший уровень автоспорта в Соединенных Штатах. Мне не терпится добиться успеха, надеюсь сражаться за победы и титулы в будущем», – заявил Квят.

Квят стартовал в главных гонках США – под самоиронию о скорости на тестах и в шлеме с наклейкой «стальные шары»

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