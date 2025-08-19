В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
В августе прошел первый федеральный автопробег «Путь».
Мероприятие проходило с 3 по 9 августа.
По итогам автопробега «Путь» на единой цифровой платформе «Дом Кругом» начали готовить к запуску обновленный маршрут с уникальными природными локациями.
Маршрут автопробега был разработан искусственным интеллектом с включением в него интересных природных локаций и культурных объектов. Из-за погодных условий программа маршруты по Ивановской и Ярославской областях была скорректирована.
«Наша цель — изменить подход к автотуризму, показать, что отдых на природе может быть комфортным, а планирование — быстрым. Мы также стремимся развивать инфраструктуру и культуру остановок в оборудованных местах, что даст толчок экономике регионов», — заявила Анна Максимова, руководитель проекта «Дом Кругом».
