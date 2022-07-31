Ферстаппен оторвался от Леклера на 80 очков в чемпионате

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Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии позволила чемпиону укрепить преимущество в личном зачете «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» набрал 258 очков – на 80 больше, чем гонщик «Феррари» Шарль Леклер, занявший шестое место. Ферстаппен останется лидером чемпионата даже в случае трех сходов подряд.

Серхио Перес отстает от Леклера на пять баллов, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл – на 20, Карлос Сайнс из «Феррари» – на 22.

«Мерседес» поджимает «Феррари» и в Кубке конструкторов – разрыв составляет 30 очков. Скудерия проигрывает «Ред Булл» внушительные 97 баллов.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2022

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