Маттиа Бинотто: «Полностью поддерживаю стратегов, у «Феррари» отличная команда»

Руководитель «Феррари» высказался об очередной неудаче Скудерии.

и Шарль Леклер стартовали вторым и третьим на Гран-при Венгрии и завершили гонку на четвертой и шестой позициях, соответственно, в то время как лидер чемпионата из прорвался с десятой строчки на первую.

«Потребуется хотя бы несколько часов или несколько дней, чтобы проанализировать случившееся. Безусловно, мы не показывали скорость, которую ожидали, машина работала не особо здорово – может, из-за того, что было гораздо холоднее, чем в пятницу.

Сегодня болид вел себя не очень хорошо в первый раз в этом сезоне – вот в чем дело», – сказал Маттиа.

Глава команды прокомментировал переход на «хард», после которого гонщик испытывал трудности:

«Мы понимали, что с «хардом» возникнут проблемы, и первые несколько кругов он будет медленнее «медиума», 10-11 кругов. Но мы думали, что благодаря этому окажемся в хорошем положении в конце заезда.

В целом шины работали не так, как мы ожидали – главным образом потому, что машина работала не так, как мы ожидали. Надо посмотреть, проанализировать и сделать выводы».

Бинотто не считает, что у «Феррари» есть проблемы с отделом стратегии:

«Если смотреть на сезон в общем, мы сделали правильный выбор во Франции, в Австрии, во многих других случаях. Порой мы ошибаемся, как и остальные команды. Не только [главный стратег] Иньяки [Руэда], но и вся команда у нас отличная. Я их полностью поддерживаю, потому что доверяю им».

Что случилось на Гран-при Венгрии: Ферстаппен выиграл с 10 места, Леклера казнили стратеги «Феррари» после обгона в битве за лидерство

Ферстаппен оторвался от Леклера на 80 очков в чемпионате

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram