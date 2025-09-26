Лука ди Монтедземоло: «Рад за Бинотто. Маттиа вкладывается в будущее с Бортолето»
Экс-босс «Феррари» похвалил перебравшегося в «Заубер» Бинотто.
Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло не стал упоминать руководителя Скудерии Фредерика Вассера, рассуждая о команде, но позитивно высказался о Маттиа Бинотто, ныне возглавляющем «Заубер».
«Если бы завтра меня обязали работать в «Феррари», через неделю у меня было бы четкое представление, кого поставить на различные позиции.
Я рад за Бинотто. Он вкладывается в будущее с хорошим бразильским молодым пилотом [Габриэлом Бортолето], смотрит вперед», – заявил ди Монтедземоло.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
