Даниэль Риккардо: «Дайте мне машину для побед, и я выиграю»

Гонщик Даниэль Риккардо уверен, что способен побеждать на подходящей машине.

Сезон складывается для Риккардо неудачно, однако пилот отметил, что решает проблемы адаптации к MCL36.

«Думаю, мы приближаемся [к решению]. После каждого уик-энда, хорошего или плохого, мы чувствуем: теперь стало понятнее», – сообщил австралиец.

Даниэль не сомневается в собственном таланте:

«Дайте мне машину для побед, и я выиграю. Не думаю, что я когда-нибудь проигрывал, когда на кону стояла победа.

Это задача, которая стоит передо мной и «Маклареном»: давайте разберемся, я хочу принять этот вызов вместе с командой. Предоставьте мне это (болид), и я отплачу. Благодаря такой уверенности в себе я по-прежнему просыпаюсь по утрам с желанием гоняться».

Даниэль Риккардо: «Свое выступление оценил бы на -46 из 10»

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