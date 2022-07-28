Себастьян Феттель о уходе из «Ф-1»: «Я размышлял несколько лет, окончательное решение принял вчера»

Четырехкратный чемпион мира рассказал, что годами размышлял об уходе из «Формулы-1».

«Такое решение всегда трудно принять. Эту жизнь я знаю, с самого детства. Она дает много уверенности в смысле: когда сезон начинается, когда – заканчивается, когда следующие гонки… Есть определенная рутина, но каждая гонка – иная, всегда другие вызовы, и так далее.

Но верно и то, что с опытом и годами за плечами продолжать не так сложно. Однако я считаю, что работать в «Ф-1» нужно на 100 процентов. И я знаю, сколько я могу посвятить и дать команде и спорту, чтобы достичь желаемого. Это требует очень много времени, и его неоткуда взять, кроме как у себя.

Но я рос, все росло вокруг меня, мои дети росли – без меня, какие-то интересы появлялись, и я в итоге я достиг точки, когда начал чувствовать некоторые сомнения насчет следующего года.

Правда в том, что процесс длился несколько лет. Окончательное решение я принял вчера, тогда же и сказал команде. Немного странно сейчас смотреть в неизвестность. Я немного боюсь грядущего. Но я готов, я же принял решение. Взволнован – что же за поворотом?» – заявил пилот .

Феттель поблагодарил гонщиков за поддержку:

«Сообщения от коллег – это очень мило. Я разделяю их уважение. Сперва ты влетаешь [в «Ф-1»] и бьешься за свое место, а потом осознаешь: гонка немного длиннее, чем просто число кругов на доске. Хорошо дойти до момента, когда ты голоден как всегда до соревнований, но способен уважать тех, кто победил тебя.

Приятно, что у нас с было столько гонок, столько сражений, и что мы становились все ближе и ближе за его пределами. Да, многие хорошие вещи останутся. Можно сказать, некоторые аспекты просто отключатся – например, гонки и адреналин от машин – но дружба останется, люди останутся. Воспоминания останутся».

Как передает журналист официального сайта «Ф-1» Лоренс Барретто, Феттель отметил, что впервые задумался об уходе из чемпионата еще в 2018 году.

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