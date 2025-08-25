Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа

Шестой этап RDS GP пройдет на «Игора Драйв».

Для соревнований российской дрифт-серии будет использоваться классическая конфигурация трассы, которая является самой скоростной в календаре чемпионата.

Этап пройдет 30-31 августа и станет предпоследним в нынешнем сезоне. В соревновании примут участие более тридцати спортсменов.

Основными претендентами на победу на «Игора Драйв» cчитаются гонщики, которые занимают пять первых позиций в личном зачете. Антон Козлов (Carville Racing), Артем Шабанов (TimeUp) и Дамир Идиятулин (Fresh Racing) продолжают вести упорную борьбу за лидерство.