Формула E. Лондон. Ди Грасси выиграл 2-ю гонку, Вандорн увеличил отрыв в борьбе за титул

Пилот «Вентури» Лукас ди Грасси выиграл вторую гонку «Формулы E» в Лондоне.
Второе место занял обладатель поула Джейк Деннис из «Андретти», третье – пилот «Мерседеса» Ник де Врис, его напарник и лидер чемпионата Стоффель Вандорн финишировал четвертым. Бывший пилот «Формулы-1» Антонио Джовинацци стартовал третьим, но не добрался до финиша.
За два этапа до конца чемпионата отрыв Вандорна в личном зачете составляет 36 очков – это означает, что бельгиец может оформить титул уже на следующей гонке.
Этап 14
Лондон, Великобритания
31 июля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Лукас ди Грасси («Вентури») – 49.28,805
2. Джейк Деннис («Андретти») +3,191
3. Ник де Врис («Мерседес») +4,508
4. Стоффель Вандорн («Мерседес») +10,358
5. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +13,946
6. Себастьян Буэми («Ниссан-ДАМС») +20,399
7. Робин Фряйнс («Энвижн») +20,850
8. Сэм Берд («Ягуар») +21,748
9. Сержиу Сетте Камара («Дрэгон-Пенске») +28,913
10. Паскаль Верляйн («Порше») +29,685
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Стоффель Вандорн – 185
2. Митч Эванс – 149
3. Эдоардо Мортара – 144
4. Жан-Эрик Вернь – 128
5. Антониу Феликс да Кошта – 116
Формула E. Лондон. Деннис выиграл 1-ю гонку, Вандорн – 2-й, Кэссиди – 3-й
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