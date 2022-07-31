Формула E. Лондон. Ди Грасси выиграл 2-ю гонку, Вандорн увеличил отрыв в борьбе за титул

Пилот «Вентури» Лукас ди Грасси выиграл вторую гонку в Лондоне.

Второе место занял обладатель поула Джейк Деннис из «Андретти», третье – пилот Ник де Врис, его напарник и лидер чемпионата Стоффель Вандорн финишировал четвертым. Бывший пилот «Формулы-1» Антонио Джовинацци стартовал третьим, но не добрался до финиша.

За два этапа до конца чемпионата отрыв Вандорна в личном зачете составляет 36 очков – это означает, что бельгиец может оформить титул уже на следующей гонке.

Этап 14

Лондон, Великобритания

31 июля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Лукас ди Грасси («Вентури») – 49.28,805

2. Джейк Деннис («Андретти») +3,191

3. Ник де Врис («Мерседес») +4,508

4. Стоффель Вандорн («Мерседес») +10,358

5. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +13,946

6. Себастьян Буэми («Ниссан-ДАМС») +20,399

7. Робин Фряйнс («Энвижн») +20,850

8. Сэм Берд («Ягуар») +21,748

9. Сержиу Сетте Камара («Дрэгон-Пенске») +28,913

10. Паскаль Верляйн («Порше») +29,685

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 185

2. Митч Эванс – 149

3. Эдоардо Мортара – 144

4. Жан-Эрик Вернь – 128

5. Антониу Феликс да Кошта – 116

Формула E. Лондон. Деннис выиграл 1-ю гонку, Вандорн – 2-й, Кэссиди – 3-й

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