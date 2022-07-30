Гран-при Венгрии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 31 июля, на трассе «Хунгароринг» состоится 13-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Венгрии. Старт заезда – в 16:00 по московскому времени.

Хунгароринг, Модьород

31 июля 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Даниэль Риккардо («Макларен»)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

19. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram