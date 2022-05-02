Ди Каприо и Хэмилтон – бизнес-партнеры, место Риккардо под угрозой, новый формат квалификации и другие события в «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет лучший дайджест событий в «Формуле-1» и других автоспортивных сериях за последние семь дней.

1. «Ф-1» опробует новый формат квалификации с сегментами на шинах разной жесткости в 2023-м. Проведение шести спринтов в следующем сезоне получило поддержку команд, но не ФИА.

2. Трансферные слухи: Алонсо останется в «Ф-1» до 2024 года, Херта заменит Риккардо в «Макларене», Пиастри получит место Латифи или Шумахера.

3. Хэмилтон ответил критикам, заявив, что продолжает «работать над своим шедевром».

Ральф Шумахер предложил семикратному чемпиону признать, что Расселл сейчас сильнее, Жак Вильнев задумался, доедет ли Льюис сезон до конца. В то же время босс «Мерседеса» назвал Хэмилтона «лучшим гонщиком в мире», а Марк Хьюз посчитал заявления о потере мастерства «смехотворными».

4. «Ред Булл» определится с составом на 2023-й к летнему перерыву. Гасли, претендующий на возвращение в топ-команду, жаждет сражаться с Леклером, Ферстаппеном, Расселлом, и Норрисом.

5. Ди Каприо присоединился к веганским бургерным Хэмилтона, став стратегическим инвестором.

6. Феттель сообщил, что физически готов гоняться в «Ф-1» «еще много лет», и назвал условия продления контракта с «Астон Мартин».

7. Оба гоночных директора «Ф-1» рискуют пропустить Гран-при Майами из-за ковида, главным кандидатом на замену называют Херби Блаша.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2022

Главные цитаты

Фернандо Алонсо о проблемах Хэмилтона: «Это «Формула-1». Когда Сенна и Шумахер выигрывали, они делали это за рулем самой быстрой машины»

Нико Росберг: «Рискованная замена Боттаса на Расселла оказалась блестящим решением «Мерседеса»

Йос Ферстаппен: «Получил удовольствие от момента, когда Макс обогнал Хэмилтона на круг»

Херберт ответил Марко на высказывание о Хэмилтоне: «Очень дешевый ход. Вполне типично для «Ред Булл»

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1. Баньяя выиграл поул и гонку MotoGP в Хересе, Куартатаро – второй, Алеш Эспаргаро – третий, Маркес – четвертый.

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4. О’Уорд принес «Эрроу Макларену» победу в гонке «Индикара» в Алабаме.

🔔 Гонки в ближайшую неделю

1. Первый в истории Гран-при Майами «Ф-1» (6-8 мая).

2. Этап WEC в Спа (7 мая).

3. Гонки Серии W в Майами (7 и 8 мая).

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