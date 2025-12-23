Питер Уиндзор о Хэмилтоне: «В 2026-м ничего не поменяется, если «Феррари» останется трудной в управлении»

Уиндзор предрек продолжение страданий Хэмилтона в «Феррари».

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о том, удастся ли Льюису Хэмилтону переломить тяжелую ситуацию в «Феррари» в 2026 году.

«Наверное, он отправится на зимний перерыв, как и все другие гонщики, думая: «О, я провел хорошую гонку в Абу-Даби , учитывая позицию на решетке, заработал очки. Надо устроить настоящий отдых, отправиться в любимую точку на планете Земля. Я полностью перезагружусь, очищусь и вернусь свежим и голодным».

На мой взгляд, это вообще ничего не даст. Я верю в упорный труд и в то, что ничего не происходит по волшебству. Уж точно не благодаря тому, что ты выбросил все из головы.

Думаю, он поступит именно так, как сказал я, а затем вернется, и все будет по-старому.

Что может поменять ситуацию, так это очень хорошая машина «Феррари». Тогда Льюису будет гораздо проще показывать скорость и выступать привычным для себя образом. И все скажут: «О, надо же, Льюис вернулся».

Если «Феррари» останется такой же трудной в управлении, как сейчас, считаю, что зимний перерыв ничего не поменяет», – заявил эксперт.

Льюис Хэмилтон: «Могу предположить, что управлять новыми болидами под дождем станет еще сложнее, чем сейчас»

У Хэмилтона контракт с «Феррари» до конца 2027-го и опция продления на 2028-й на стороне пилота – тогда Льюису исполнится 43 (Bild)