Макс Ферстаппен: «Не буду скучать по жесткости болидов с граунд-эффектом – в Остине была вертикальная перегрузка 9G»
Ферстаппен выделил самую неприятную особенность эпохи граунд-эффекта.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, по какому аспекту эпохи граунд-эффекта точно не будет скучать.
«По тому, насколько жесткие болиды. Их приходится настраивать так, чтобы они были очень близко к земле, и это сказывается на спине.
В среднем мы испытываем перегрузки до 5,5G в поворотах. Но некоторые трассы кочковатые, и заземление очень жесткое. К примеру, в Остине у меня была вертикальная перегрузка 9G. Это не очень здорово для позвоночника и шеи.
Знаю, такие вещи – часть гонок, однако, на мой взгляд, это уже перебор», – высказался нидерландец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Talking Bull
