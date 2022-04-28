Джо Сейвард: «Все указывает на контракт Алонсо с «Альпин» до 2024-го, слухи о замене Риккардо на Херту продолжают обсуждаться»

Британский журналист Джо Сейвард рассказал о предстоящем контракте и будущем Даниэля Риккардо.

Алонсо, как ожидается, продолжит карьеру в «Альпин». Чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри в данный момент является резервистом французской команды и, по информации Сейварда, может перейти в «Уильямс» или заменить Мика Шумахера в «Хаасе».

«Все признаки в паддоке указывают на то, что Фернандо скоро подпишет новое двухлетнее соглашение с «Альпин». Это означает, что он останется в команде до конца 2024 года. После этого французская компания, возможно, захочет отправить его в свою программу спорткаров в LMDh [в WEC]. Фернандо – смышленый парень и понимает, что его уход негативно скажется на «Альпин». В то же время из-за ситуации с Оскаром Пиастри Фернандо нужно не только показывать скорость, но и добиваться поддержки. Он только что подписал личный спонсорский контракт с Castrol, топливным партнером «Альпин», поэтому команде труднее от него избавиться. Умный ход.

Учитывая контракт Эстебана Окона до 2024 года «Альпин» необходимо найти Оскару место на пару лет, где он сможет потренироваться и вернуться в 2025 году. Очевидный выбор – «Уильямс», которому требуется более сильный второй пилот, чем Николас Латифи. Команда с радостью работает с молодыми гонщиками, которые могут принести пользу (в стиле Боттаса и Расселла), но также хочет выстраивать состав для себя. В этом смысле Пиастри не подходит – скорее выберет Ника де Вриса, чемпиона из «Мерседеса», который изучает варианты в связи с предстоящим уходом «Мерседеса» из электрической серии и продаже команды .

Другая проблема заключается в том, что переход в «Уильямс» на пару лет может стать не слишком хорошим решением для Пиастри, если команда окажется не особо конкурентоспособной. Возможно, он решит, что лучший вариант – «Хаас».

«Феррари» имеет некоторое влияние на «Хаас», но не обладает правом выбирать пилотов, как было с «Заубером» и стареющим . Мик Шумахер – протеже «Феррари», и в прошлом году он смотрелся более или менее достойно. Приход викинга Кевина Магнуссена стал для Мика шоком – теперь нужно доказывать, что он способен играть за большим столом. Единственный способ – побеждать Кевина. А Магнуссен еще не набрал полную скорость: он запрыгнул в болид в последнюю минуту, не будучи полностью готовым. Если Кевин в этом году обойдет Мика, «Феррари» может отказаться от мечты о сиквеле «Шумахер II» и поискать другую идею», – написал Сейвард в своем блоге.

Журналист поделился информацией о возможном уходе Риккардо из «Макларена»:

«Слухи о том, что Даниэля Риккардо в 2024 году (если не раньше) заменит [гонщик «Индикара»] Колтон Херта, продолжают обсуждаться. Зак Браун считает, что американский пилот откроет «Формуле-1» путь к корпоративной Америке. Посмотрим, позволят ли данные Херты стать звездой «Ф-1», но, похоже, скорость у него есть. Продолжит ли он в свободное время выступать ударником в рок-группе под названием Zibs, неизвестно – в «Ф-1» работа с полной занятостью».

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