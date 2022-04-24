Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Эмилии-Романьи
1. Шарль Леклер («Феррари») – 86 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 59
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 54
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 49
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 38
6. Ландо Норрис («Макларен») – 35
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 28
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 24
9. Эстебан Окон («Альпин») – 20
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15
11. Даниэль Риккардо («Макларен») – 11
12. Юки Цунода («Альфа Таури») – 10
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 4
15. Фернандо Алонсо («Альпин») – 2
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
17. Алекс Албон («Уильямс») – 1
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
21. Николас Латифи («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Феррари» – 124 очка
2. «Ред Булл» – 113
3. «Мерседес» – 77
4. «Макларен» – 46
5. «Альфа Ромео» – 25
6. «Альпин» – 22
7. «Альфа Таури» – 16
8. «Хаас» – 15
9. «Астон Мартин» – 5
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Норрис – 3-й, Леклер – 6-й
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