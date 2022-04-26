Гельмут Марко: «Ред Булл» определится с составом на 2023 год к летнему перерыву»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Пьер Гасли Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Гельмут Марко сообщил, что «Ред Булл» еще размышляет над составом пилотов в 2023 году.

Контракт с Серхио Пересом, истекающий в конце года, пока не продлен. Ранее Марко утверждал, в какой-то момент «Ред Булл» будет вынужден предложить повышение пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли. Макс Ферстаппен в марте подписал соглашение с австрийской командой до конца 2028 года.

«Мы примем решение, кто будет напарником Ферстаппена в 2023 году, к летнему перерыву.

У Пьера с нами контракт до конца сезона-2023, так что время еще есть. Как и всегда в «Ред Булл», все зависит от выступлений», – сказал советник команды в интервью Viaplay.

По итогам четырех этапов Гасли набрал шесть очков против десяти у своего партнера по «Альфа Таури» Юки Цуноды. Перес, в свою очередь, проигрывает Ферстаппену (54 балла против 59).

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