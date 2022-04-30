Формула E. Монако. Вандорн выиграл гонку и вышел в лидеры чемпионата, Эванс – 2-й, Вернь – 3-й

Гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн выиграл гонку «Формулы E» в Монте-Карло.

Победа стала для бывшего пилота «Формулы-1» третьей в чемпионате и первой в нынешнем сезоне. Вандорн стал новым лидером «Формулы E», обогнав гонщика «Течиты» Жана-Эрика Верня.

Второе место завоевал Митчелл Эванс из «Ягуара», третье – Вернь. Из гонки выбыл занимавший первое место пилот «Порше» из-за технических проблем. Также после столкновения в Сен-Девот сошли («Махиндра») и ( ).

Этап 6

Монте-Карло, Монако

30 апреля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Стоффель Вандорн («Мерседес») – 30 кругов

2. Митчелл Эванс («Ягуар») +1,285

3. Жан-Эрик Вернь («Течита») +3,293

4. Робин Фряйнс («Энвижн») +3,467

5. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +3,952

6. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,133

7. Ник Кэссиди («Энвижн») +15,273

8. Себастьян Буэми («Ниссан-Дамс») +17,773

9. Джейк Деннис («Андретти») +17,820

10. Ник де Врис («Мерседес») +18,283

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 81 очко

2. Жан-Эрик Вернь – 75

3. Митчелл Эванс – 72

4. Робин Фряйнс – 71

5. Эдоардо Мортара – 49

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