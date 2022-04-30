Формула E. Монако. Вандорн выиграл гонку и вышел в лидеры чемпионата, Эванс – 2-й, Вернь – 3-й

Гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн выиграл гонку «Формулы E» в Монте-Карло.
Победа стала для бывшего пилота «Формулы-1» третьей в чемпионате и первой в нынешнем сезоне. Вандорн стал новым лидером «Формулы E», обогнав гонщика «Течиты» Жана-Эрика Верня.
Второе место завоевал Митчелл Эванс из «Ягуара», третье – Вернь. Из гонки выбыл занимавший первое место пилот «Порше» Паскаль Верляйн из-за технических проблем. Также после столкновения в Сен-Девот сошли Оливер Роулэнд («Махиндра») и Андре Лоттерер («Порше»).
Этап 6
Монте-Карло, Монако
30 апреля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Стоффель Вандорн («Мерседес») – 30 кругов
2. Митчелл Эванс («Ягуар») +1,285
3. Жан-Эрик Вернь («Течита») +3,293
4. Робин Фряйнс («Энвижн») +3,467
5. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +3,952
6. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,133
7. Ник Кэссиди («Энвижн») +15,273
8. Себастьян Буэми («Ниссан-Дамс») +17,773
9. Джейк Деннис («Андретти») +17,820
10. Ник де Врис («Мерседес») +18,283
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Стоффель Вандорн – 81 очко
2. Жан-Эрик Вернь – 75
3. Митчелл Эванс – 72
4. Робин Фряйнс – 71
5. Эдоардо Мортара – 49
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