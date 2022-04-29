Пьер Гасли: «Вижу Леклера, Ферстаппена, Расселла, Норриса – я боролся с ними всю карьеру и сейчас хочу получить свой шанс»

Пилот Пьер Гасли считает, что сможет бороться с лучшими молодыми гонщиками «Формулы-1», если окажется за рулем достаточно конкурентоспособной машины.

Гасли вновь намекнул, что намерен попробовать свои силы в более конкурентоспособной команде и в теории готов к уходу из системы «Ред Булл» при поступлении хорошего предложения.

«Это мой пятый сезон (полноценный, Гасли также провел пять Гран-при в 2017 году) в «Формуле-1». Я занимаюсь всем этим, потому что хочу бороться за самые высокие места. Вот почему я каждый день просыпаюсь и встаю с кровати, почему каждый день тренируюсь. Почему слежу на питанием, сном, восстановлением. Я стараюсь уделять внимание каждой малейшей детали, потому что хочу бороться с лучшими за самые высокие места.

Я вижу в «Феррари», вижу в «Ред Булл», Джорджа Расселла в «Мерседесе», в «Макларене» – я боролся с этими ребятами всю свою жизнь, всю карьеру. Я знаю, что именно там мое место и хочу получить свой шанс оказаться там.

Я чувствую, что готов сделать следующий шаг. Мне кажется, я уже продемонстрировал свой потенциал. Показал, что способен добиваться результата, когда в моем распоряжении оказываются нужные инструменты.

Но я также понимаю руководство «Ред Булл». Это их решение – и я это принимаю. Ведь в конечном счете очень важно работать вместе с командой. Когда команда работает с пилотом, а пилот с командой, желание работать должно быть взаимным. Люди должны хотеть добиться чего-то вместе.

Сейчас я, как гонщик, стал намного лучше в сравнении с тем, каким гонщиком был тогда, когда провел всего один сезон в «Формуле-1» (после чего получил повышение в «Ред Булл»). Если тогда они увидели, что я достаточно хорош для «Ред Булл», хотя провел в «Ф-1» совсем мало времени, то сейчас существует гораздо больше причин считать, что я готов к этому.

При этом, как я уже говорил, в данный момент мой приоритет – поговорить с «Ред Булл». И я всегда отдам приоритет «Ред Булл» в сравнении с другой командой. Потому что я благодарен им за все, что они сделали для моей карьеры и я понимаю, что без Гельмута Марко и системы никогда бы не оказался здесь», – рассказал Гасли.

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