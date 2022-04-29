Тото Вольфф: «Хэмилтон – лучший гонщик в мире, сейчас в его распоряжении просто нет достаточно быстрой машины»

Исполнительный директор уверен, что уровень не упал в текущем сезоне.

В этом чемпионате Хэмилтон набрал 28 очков и на 21 балл отстает от . На последнем этапе в Имоле Хэмилтон не сумел набрать очков, в то время как его напарник финишировал четвертым.

«Это не его низкий уровень, а скорее низкий уровень машины. Мы знаем, что Льюис – семикратный чемпион «Формулы-1». В прошлом году ему – вместе с командой, – удалось догнать конкурента и побороться за титул после того, как он был фактически уже проигран после событий субботы на Гран-при Бразилии. Этот парень – лучший гонщик в мире, сейчас в его распоряжении просто нет достаточно быстрой машины, чтобы реализовать свою скорость.

Настоящие звезды всегда отыгрываются. И я не припомню ни одного великого гонщика, в карьере которого не было бы моментов, когда дела шли совсем не так, как хотелось бы. И сейчас, впервые за долгое время, это случилось и с Льюисом. Он поможет команде разобраться с проблемами и мы будем держаться вместе – как в хорошие, так и в трудные времена», – рассказал Вольфф.

У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

«Я выбыл из титульной гонки». Хэмилтон переобулся после нового провала, хотя до Гран-при назывался оптимистом

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