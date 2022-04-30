MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл поул к Гран-при Испании, опередив Фабио Куартараро («Ямаха»), который до этого четырежды оказывался лучшим в квалификации в Хересе.

Третье время показал представитель «Априлии» Алеш Эспаргаро. Марк Маркес из «Хонды» стал пятым, а пилот «Сузуки» Алекс Ринс, набравший равное количество очков с лидером чемпионата Фабио Куартараро, не прошел во второй сегмент и занял 14-е место.

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

30 апреля 2022 года

Квалификация

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.36,170

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,453

3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,763

4. Джек Миллер («Дукати») +0,879

5. Марк Маркес («Хонда») +0,975

6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,050

7. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1,084

8. Марко Беццекки («ВР46») +1,115

9. Хоан Мир («Сузуки») +1,160

10. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,356

11. Энеа Бастианини («Грезини») +1,448

12. Маверик Виньялес («Априлия») +1,505

...14. Алекс Ринс («Сузуки») – не прошел во второй сегмент

MotoGP. Гран-при Португалии. Куартараро выиграл гонку, Зарко – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Марк Маркес – 6-й

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