0

Макс Ферстаппен: «Определенно хочу выступить в Ле-Мане в будущем»

Ферстаппен нацелен на выступления в Ле-Мане в будущем.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, будет ли помогать «Форду», новому партнеру команды, при подготовке к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2027 году.

«Мы это не обсуждали. Кроме того, пока у меня много своих дел. Посмотрим», – отреагировал нидерландец.

В то же время четырехкратный чемпион «Формулы-1» подтвердил, что хочет выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» в будущем:

«Да, безусловно.

Там нужно работать с напарниками, атмосфера совсем другая. Я определенно хочу это сделать.

И [в WEC] меньше гонок – не 24 в году».

Макс Ферстаппен: «Стресс – очень плохо. Я стараюсь не нервничать – проживу до 250 лет»

Питер Уиндзор: «Был бы счастлив увидеть Норриса в туринге, ралли, Ле-Мане. Браун способен мыслить широко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Talking Bull
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoWEC
logo24 часа Ле-Мана
logoФормула-1
logoФорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кими Антонелли: «Часто плакал во время тяжелого периода в 2025-м»
56 минут назад
Питер Уиндзор о Хэмилтоне: «В 2026-м ничего не поменяется, если «Феррари» останется трудной в управлении»
сегодня, 10:20
Макс Ферстаппен: «Не буду скучать по жесткости болидов с граунд-эффектом – в Остине была вертикальная перегрузка 9G»
сегодня, 09:33
Все 4 эксперта сайта «Ф-1» ответили «Феррари» на вопрос, кому необходимо прибавить в 2026 году
сегодня, 09:10
Макс Ферстаппен: «Стресс – очень плохо. Я стараюсь не нервничать – проживу до 250 лет»
сегодня, 08:27
Гэри Андерсон о спорном моторе «Мерседеса» и «Ред Булл»: «Это не нарушение, а использование правил по максимуму»
вчера, 17:55
Марко выписан из директоров «Ред Булл»
вчера, 17:04
Босс «Хонды» Ватанабе: «С Ньюи можем обсуждать даже потолок расходов»
вчера, 15:35
«Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)
вчера, 14:39
ФИА ужесточила формулировки, связанные с манипуляциями с датчиком расхода топлива
вчера, 14:03
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
вчера, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00