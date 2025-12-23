Макс Ферстаппен: «Определенно хочу выступить в Ле-Мане в будущем»

Ферстаппен нацелен на выступления в Ле-Мане в будущем.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил, будет ли помогать «Форду », новому партнеру команды, при подготовке к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2027 году.

«Мы это не обсуждали. Кроме того, пока у меня много своих дел. Посмотрим», – отреагировал нидерландец.

В то же время четырехкратный чемпион «Формулы-1» подтвердил, что хочет выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» в будущем:

«Да, безусловно.

Там нужно работать с напарниками, атмосфера совсем другая. Я определенно хочу это сделать.

И [в WEC ] меньше гонок – не 24 в году».

