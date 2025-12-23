Все 4 эксперта сайта «Ф-1» ответили «Феррари» на вопрос, кому необходимо прибавить в 2026 году

Аналитики портала «Ф-1» согласились, что «Феррари» обязана стать лучше.

Все четыре эксперта сайта «Формулы-1» назвали «Феррари», отвечая на вопрос, кому необходимо прибавить в следующем сезоне.

«Феррари». Скудерия сражалась за первый командный титул с 2008 года до последней гонки сезона-2024, но не смогла сохранить набранный ход, пережила год без побед и упала на четвертое место», – отметил Лоренс Барретто.

«Феррари». Я действительно ожидал борьбу за титул с «Маклареном», учитывая, как обе команды завершили 2024-й, однако «Феррари» не смогла добиться прогресса. Это, в свою очередь, привело к тяжелой обстановке для Льюиса Хэмилтона, хотя, считаю, он естественным образом станет сильнее, если машина будет лучше.

Я не допускал, что год пройдет без побед – в том числе по ходу сезона. Сказал бы даже, что «Феррари» не может позволить себе повторения подобного», – написал Крис Медланд.

«Всем, конечно. Но особенно «Феррари». Выступления по ходу большей части 2025 года были разочаровывающими. Прошло уже 17 лет с последнего чемпионства, и это совершенно неприемлемая серия для столь хорошо финансируемой команды», – заявил Дэвид Тремэйн.

«Феррари». Двух мнений быть не может. Шарль Леклер сыграл свою роль, иногда принося результаты, но болид и команда должны стать лучше в следующем году. За сезоном Льюиса Хэмилтона было тяжело наблюдать, и необходима большая работа внутри коллектива, чтобы помочь семикратному чемпиону выдавать максимум», – высказался экс-пилот «Индикара » Джеймс Хинчклифф .

