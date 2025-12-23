Макс Ферстаппен: «Стресс – очень плохо. Я стараюсь не нервничать – проживу до 250 лет»

Ферстаппен пошутил, что проживет до 250 лет благодаря настрою.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал спокойное отношение к поражению в борьбе за титул в 2025 году.

«Люди в целом воспринимают жизнь слишком серьезно. И, конечно, это связано с нашей профессией – да, невероятно важно добиваться успеха, выступать хорошо, но ты можешь это делать, скажем, до 40 лет. И это даже не средний показатель, правильно? Нужно быть выдающимся пилотом, чтобы выступать дольше.

После этого у тебя все еще много лет в запасе, чтобы получать удовольствие от чего-то другого в жизни. И тогда будет уже неважно, чего ты достиг. Допустим, когда мне будет 50 или 60 лет, думаете, меня будет волновать, выиграл я четыре титула или семь? Это никак не изменит то, чем я буду заниматься.

В том числе поэтому я стараюсь быть немного расслабленным, просто не нервничать. Стресс – это очень плохо, из-за него люди умирают раньше. Так что я проживу до 250 лет», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

