Херби Блаш – главный кандидат на замену заболевшим гоночным директорам «Ф-1» (Autosport)

Международная автомобильная федерация (ФИА) изучает варианты после того, как оба гоночных директора «Формулы-1» заразились коронавирусом.

На Гран-при Майами должен был работать Нильс Виттих, который может пропустить этап частично или полностью из-за . Эдуарду Фрейташ также заболел, однако он не планировал ехать в Майами из-за назначения на гонку WEC в Спа.

Наиболее вероятным кандидатом на замену является Херби Блаш, утверждает Autosport. Блаш был заместителем гоночного директора во времена . В этом сезоне специалист выполняет роль старшего советника дирекции гонки и посетил первые три Гран-при сезона.

Возвращение бывшего гоночного директора – «очевидный, но маловероятный» вариант, пишет издание. Другими кандидатами являются гоночный директор Скот Элкинс и заместитель гоночного директора на Гран-при Майами Колин Хейвуд, работающий на некоторых этапах WEC.

Гонка «Ф-1» в Майами состоится 8 мая.

Оба гоночных директора ФИА сдали положительный тест на ковид – их участие на Гран-при Майами под вопросом (Sky Sports)

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