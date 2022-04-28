Херби Блаш – главный кандидат на замену заболевшим гоночным директорам «Ф-1» (Autosport)

Международная автомобильная федерация (ФИА) изучает варианты после того, как оба гоночных директора «Формулы-1» заразились коронавирусом.
На Гран-при Майами должен был работать Нильс Виттих, который может пропустить этап частично или полностью из-за COVID. Эдуарду Фрейташ также заболел, однако он не планировал ехать в Майами из-за назначения на гонку WEC в Спа.
Наиболее вероятным кандидатом на замену является Херби Блаш, утверждает Autosport. Блаш был заместителем гоночного директора во времена Чарли Уайтинга. В этом сезоне специалист выполняет роль старшего советника дирекции гонки и посетил первые три Гран-при сезона.
Возвращение бывшего гоночного директора Майкла Маси – «очевидный, но маловероятный» вариант, пишет издание. Другими кандидатами являются гоночный директор «Формулы E» Скот Элкинс и заместитель гоночного директора на Гран-при Майами Колин Хейвуд, работающий на некоторых этапах WEC.
Гонка «Ф-1» в Майами состоится 8 мая.
Оба гоночных директора ФИА сдали положительный тест на ковид – их участие на Гран-при Майами под вопросом (Sky Sports)
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