Льюис Хэмилтон: «Мне решать, когда будет закончен мой шедевр»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился планами.

«Работаю над своим шедевром. Мне решать, когда он будет закончен», – написал пилот «Мерседеса», приложив фото на фоне покрышек .

Ранее двукратный чемпион мира предположил, что Хэмилтон начнет думать о смене команды, а победитель сезона-1997 Жак Вильнев задался вопросом, не покинет ли Льюис «Ф-1» до конца года. Британец назвал заявления о возможном уходе из «глупыми» и «просто чушью».

Хэмилтон набрал 28 очков за четыре гонки и занимает седьмую строчку в личном зачете. На счету его напарника 49 баллов.

Хэмилтон о возможном уходе: «Это чушь для заголовков. Я предан «Мерседесу» на 100 процентов»

Жак Вильнев: «Доедет ли Хэмилтон сезон-2022 до конца? Порой чемпионы решали, что с них хватит»

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Фото: инстаграм Льюиса Хэмилтона