MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Куартараро – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Маркес – 4-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Испании. На финише Баньяя, стартовавший с поула, опередил гонщика «Ямахи» Фабио Куартараро менее чем на 0,3 секунды. Тройку призеров замкнул пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро.

Для Баньяйи эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

MotoGP

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

1 мая 2022 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 41.00,554

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,285

3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,977

4. Марк Маркес («Хонда») +12,676

5. Джек Миллер («Дукати») +12,957

6. Хоан Мир («Сузуки») +13,934

7. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,929

8. Энеа Бастианини («Грезини») +18,436

9. Марко Беццекки («ВР46») +18,830

10. Брэд Биндер («КТМ») +20,056

11. Пол Эспаргаро («Хонда») +20,856

12. Мигел Оливейра («КТМ») +23,131

13. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +25,306

14. Маверик Виньялес («Априлия») +27,358

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +27,519

16. Лука Марини («ВР46») +29,278

17. Андреа Довициозо («РНФ») +35,204

18. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +35,361

19. Алекс Ринс («Сузуки») +38,922

20. Реми Гарденер («КТМ Тек 3») +43,378

21. Лоренсо Савадори («Априлия») +44,299

22. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +67,681

Сошли:

Даррин Биндер («РНФ»)

Штефан Брадль («ХРС»)

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

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