MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Куартараро – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Маркес – 4-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Испании. На финише Баньяя, стартовавший с поула, опередил гонщика «Ямахи» Фабио Куартараро менее чем на 0,3 секунды. Тройку призеров замкнул пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро.
Для Баньяйи эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
MotoGP
Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
1 мая 2022 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 41.00,554
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,285
3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,977
4. Марк Маркес («Хонда») +12,676
5. Джек Миллер («Дукати») +12,957
6. Хоан Мир («Сузуки») +13,934
7. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,929
8. Энеа Бастианини («Грезини») +18,436
9. Марко Беццекки («ВР46») +18,830
10. Брэд Биндер («КТМ») +20,056
11. Пол Эспаргаро («Хонда») +20,856
12. Мигел Оливейра («КТМ») +23,131
13. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +25,306
14. Маверик Виньялес («Априлия») +27,358
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +27,519
16. Лука Марини («ВР46») +29,278
17. Андреа Довициозо («РНФ») +35,204
18. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +35,361
19. Алекс Ринс («Сузуки») +38,922
20. Реми Гарденер («КТМ Тек 3») +43,378
21. Лоренсо Савадори («Априлия») +44,299
22. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +67,681
Сошли:
Даррин Биндер («РНФ»)
Штефан Брадль («ХРС»)
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)