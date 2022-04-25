Йос Ферстаппен: «Получил удовольствие от момента, когда Макс обогнал Хэмилтона на круге»

остался доволен моментом, когда в конце гонки в Имоле его сын Макс обогнал на круг «Мерседес» .

По словам бывшего пилота «Формулы-1», ему было приятно видеть этот момент, учитывая все события напряженного сезона-2021.

«В Имоле Макс провел отличный уик-энд. Мне показалось, что он смотрелся очень сильно. Макс не допустил ни единой ошибки, смотрелся очень уверенно и держал ситуацию под контролем. «Ред Булл» явно удалось сделать шаг в правильном направлении. Конечно, мы знали, что в Италию команда привезет обновления, но с учетом непростых погодных условий провести сравнение было трудно. Но да, теперь мы можем заключить, что определено стали сильнее.

Первые признаки этого мы увидели в субботу, когда Максу удалось догнать Шарля. Это заставило «Феррари» атаковать сильнее – а значит сильнее нагружать шины. В Имоле Максу и «Ред Булл» удалось надавать на «Феррари», а находясь под давлением ошибиться гораздо проще. Если же ты легко и непринужденно лидируешь, риск ошибки минимален. В итоге уик-энд сложился для Макса идеальным образом.

И я, честно говоря, получил удовольствие от возможности наблюдать за моментом, когда Макс обогнал на круг Хэмилтона – после всего, что случилось в прошлом году. Сейчас Хэмилтону очень нелегко, в то время как его напарник Джордж Расселл, как кажется, смотрится увереннее. Как бы то ни было, возможность обогнать «Мерседес» на круг представляется далеко не каждый день», – рассказал Ферстаппен.

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