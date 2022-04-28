«Формула E» представила болид третьего поколения на сезон-2022/2023

«Формула E» показала электромобиль третьего поколения.
Новые болиды будет использоваться в следующем сезоне-2022/2023 семью производителями: «ДС», «Ягуаром», «Махиндой», «Мазерати», «Нио», «Ниссаном» и «Порше».
Машины станут легче, мощность вырастет до 600 кВт (470 л.с.), максимальная скорость – до 320 км/ч. Более 40 процентов энергии болид будет регенерировать на торможениях.
Ближайшая гонка «Формулы E» состоится 30 апреля в Монако.
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Фото: сайт «Формулы E»; твиттер ФИА