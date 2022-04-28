«Формула E» представила болид третьего поколения на сезон-2022/2023

«Формула E» показала электромобиль третьего поколения.

Новые болиды будет использоваться в следующем сезоне-2022/2023 семью производителями: «ДС», , «Махиндой», , «Нио», и .

Машины станут легче, мощность вырастет до 600 кВт (470 л.с.), максимальная скорость – до 320 км/ч. Более 40 процентов энергии болид будет регенерировать на торможениях.

Ближайшая гонка «Формулы E» состоится 30 апреля в Монако.

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Фото: сайт «Формулы E»; твиттер ФИА