Ральф Шумахер: «Хэмилтону стоит признать самому себе, что прямо сейчас Расселл лучше него как гонщик»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о текущем положении вещей в «Мерседесе».

По мнению Шумахера, в силу возраста сложнее приспособиться к новым болидам, что стало одной из причин слабых выступлений в первых гонках, особенно на фоне напарника .

«Льюису стоит спросить себя, почему Джордж Расселл сейчас настолько быстрее него? Ведь 13-е место, разумеется, никак не соответствует амбициям Хэмилтона. Льюису стоит признаться самому себе в том, что прямо сейчас Расселл, как гонщик, лучше него. И если в ближайшие недели все продолжит развиваться таким же образом, нас может ждать нечто действительно захватывающее – возможно, с изменением в расстановке сил.

При этом я далек от мысли, что Льюис упустил оптимальный шанс завершить карьеру. Ведь Льюис по-прежнему является одним из лучших гонщиков в «Формуле-1», в этом нет никаких сомнений. Однако новые болиды требуют от гонщиком немного измениться. Хэмилтон к этому не привык. Расселл же, с другой стороны, довольно молодой пилот. А молодые пилоты, очевидно, лучше приспосабливаются в переменам», – рассказал Шумахер.

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