Херберт ответил Марко на высказывание о Хэмилтоне: «Очень дешевый ход. Вполне типично для «Ред Булл»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» выступил в защиту Льюиса Хэмилтона, раскритиковав Гельмута Марко за одно из его высказываний.

После гонки в Имоле Марко, комментируя тот факт, что удалось обогнать Хэмилтона на круге, предположил, что британец в этот момент мог пожалеть о том, что не завершил карьеру по окончании сезона-2021.

«Очень дешевый ход. Вполне типично для Гельмута Макро и, если честно, для «Ред Булл». Особенно после всего, что случилось в прошлом сезоне. Ведь какая это была битва между Максом и Льюисом, и и «Мерседесом»!

Все решилось в последний момент. В последней гонке, как мы знаем, в итоге все сложилось совсем неправильно, однако во второй половине сезона доминировал именно . И в конце прошлого сезона он был просто в огне.

Захотелось бы «Ред Булл» заполучить Льюиса Хэмилтона в свою команду? Безусловно. И в «Ред Булл» знают, что Льюис будет для них очень, очень серьезной угрозой, когда в разберутся с проблемами и вновь начнут бороться за победы», – рассказал Херберт.

Гельмут Марко о круговом Хэмилтоне: «Может, он подумал, что нужно было уйти после 2021-го»

У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

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