Фернандо Алонсо о проблемах Хэмилтона: «Это «Формула-1». Когда Сенна и Шумахер выигрывали, они делали это за рулем самой быстрой машины»

Пилот «Альпин» рассказал, что не получил особенного удовольствия от сражения с гонщиками «Ред Булл» и «Феррари» на этапе в Имоле.

В субботнем спринте Серхио Перес и Карлос Сайнс стартовали позади испанца, и Алонсо по ходу заезда довелось побороться с обоими.

«Нет, мне это не особо понравилось. В данный момент это ведь нельзя назвать борьбой. Это то же самое, как сказать, что в прошлом году мы порой боролись с Льюисом и Максом! Они могут стартовать даже последними, но в итоге все равно будут на подиуме. Обычный человек не может драться с боксером», – рассказал Алонсо.

Также испанец поделился мнением об изменении расстановки сил и тому, что на , на данный момент, больше не участвует в борьбе за самые высокие места:

«Ну, это «Формула-1»! Так всегда было. Когда Айртон Сенна выигрывал свои гонки и титулы, он делал это за рулем самой быстрой машины. Когда я выиграл два своих титула, у меня тоже была самая быстрая машина. в свое время тоже побеждал за рулем быстрейшей машины.

Льюис побил множество рекордов и стал лучшим по числу поулов в истории, потому что тоже был за рулем самый быстрой машины. Теперь же он может очень хорошо провести свою гонку, но на финише окажется тринадцатым. Да, это .

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