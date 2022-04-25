Нико Росберг: «Рискованная замена Боттаса на Расселла оказалась блестящим решением «Мерседеса»

Чемпион мира 2016 года оценил успехи .

Перед сезоном-2022 Расселл заменил в составе «Мерседеса» , который отправился в . По мнению Росберга, решение полностью себя оправдало.

Отсутствие у «Мерседеса» скорости для сражения за титул компенсируется для Расселла победами над титулованным напарником , предположил Нико:

«Джордж рассчитывал на борьбу за победы и, может, даже за титул, так что для него это очень разочаровывающая ситуация. Тем не менее, он еще очень молод. У Джорджа остается этот гигантский шанс – победить величайшего гонщика всех времен на одинаковых машинах. И не имеет значения, что они едут в хвосте. Для Джорджа очень важно выступать на равных с Льюисом, как можно чаще его обыгрывать, потому что это повлияет на оставшуюся часть его карьеры, на то, захочет «Мерседес» продолжать с ним работу и так далее.

Нужно сказать, в Имоле он выступил прекрасно. Он в первый раз по-настоящему доминировал над Льюисом. Джордж весь уик-энд был на четыре десятые быстрее Льюиса – потрясающее выступление. Мы впервые увидели пилотаж потенциально чемпионского уровня в его исполнении».

Росберг отметил и действия исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, пригласившего Расселла:

«Замена Боттаса на Джорджа была очень рискованной, но уже сейчас можно сказать, что это блестящее решение. Тото тоже многому научился благодаря сражению между Льюисом и мной, и это помогло ему после прихода Джорджа. Управлять гонщиками весьма непросто, грань очень тонка, но, думаю, Тото справляется превосходно.

У нас все дошло до письменных правил борьбы колесо в колесо и связанных с ними штрафов с большим количеством нулей. Пока [у Хэмилтона и Расселла] все не так. Думаю, ситуация гораздо проще. Когда сражаешься за 11-е и 13-е места, а не за первое-второе и титул, напряжения меньше».

Немец не жалеет о том, что ушел из «Формулы-1» в 2016 году:

«У меня нет сожалений. Конечно, случались очень трудные ситуации, но все завершилось победой в чемпионате. Особенно в борьбе с таким великим пилотом как Льюис. Для Джорджа тоже важно показать, что он тут не просто так, и в разумных пределах выставлять локти. Необходимо продемонстрировать Льюису: «Меня тоже нужно уважать».

Крайне важно, чтобы Джордж начал проявлять с себя с самого начала. Здорово будет, если Джордж справится в ближайших гонках, особенно когда начнутся сражения с Льюисом колесо в колесо».

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