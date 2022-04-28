Ди Каприо вложился в веганские бургерные Хэмилтона

Компания Neat Burger, основанная семикратным чемпионом «Формулы-1» , намерена привлечь 30 миллионов долларов в рамках нового раунда инвестиций.

В Neat Burger вложился обладатель премии «Оскар» Леонардо ди Каприо. Американский актер и продюсер присоединился к компании в роли стратегического инвестора.

Сеть веганских бургерных была запущена в 2019 году пилотом и его бизнес-партнером Томмазо Кьяброй. Фирма располагает восемью точками в Лондоне. К концу 2022 года планируется открыть 12 ресторанов в США и довести общее количество заведений по всему миру до 42.

Сеть веган-бургерных Хэмилтона оценили в $70 млн и расширят на 30 точек. Туда ходит Стэйтем, в рекламе засветился принц Великобритании

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