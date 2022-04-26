Жак Вильнев: «Доедет ли Хэмилтон сезон-2022 до конца? Порой чемпионы решали, что с них хватит»

Чемпион мира 1997 года поделился мнением о возможном завершении карьеры .

На Гран-при Эмилии-Романьи пилот не попал в топ-10, из-за чего отставание от в личном зачете возросло до 21 очка. Вильнев полагает, что семикратный чемпион «Формулы-1» может задуматься о завершении карьеры уже по ходу этого сезона.

«Продержится ли Льюис Хэмилтон весь сезон? Такой вопрос поднимется. В «Формуле-1» огромное давление.

«Мерседесу» нужно научиться проигрывать. Они годами вкатывали соперников в землю. Если кто-то приближался, они просто нажимали на газ. В этом году такого преимущества нет. Джордж Расселл хорошо освоился в роли аутсайдера – он научился этому в . Хэмилтон же постоянно на что-то претендовал.

Несколько колонок назад я уже задавался вопросом, как «Мерседес» будет справляться с ситуацией внутри команды. В Имоле мы увидели, что Тото Вольффу трудно себя контролировать, о чем говорят его сообщения по радио после гонки. И они направлены не Хэмилтону, а всему миру: плохой результат Расселла не вызывает критику, а с Льюисом все не так.

Когда у тебя в команде суперзвезда, это риск. Хэмилтон в Имоле не поймал ритм и не был достаточно агрессивен – словно не мог бороться. В итоге его обогнали на круг – такое случается. Причины в сочетании факторов и плохой машине. Такие ужасные уик-энды не будут повторяться, и он победит Расселла.

Но руководить «Мерседесом» прямо сейчас непросто. Нужно ли дать приоритет своей мегазвезде, лицу команды, рекордсмену и чемпиону с международным имиджем и мегазарплатой? Или же следует развивать болид вокруг перспективного таланта? Если большая звезда побеждает, это очень здорово для популярности команды. Если же нет, негативная отдача гораздо сильнее. Чемпион не имеет права быть неконкурентоспособным.

Останется ли Хэмилтон в «Ф-1» через два или три года? Доедет ли даже этот сезон до конца? Залезть в голову другого человека нельзя. Гонщик может быть потерян и расстроен или же чувствовать неспособность справляться с отсутствием побед. В этом случае, наверное, пора думать о том, что без гонок жизнь лучше. Неожиданности случались и в прошлом: порой чемпионы решали, что с них хватит», – написал Вильнев в своей колонке.

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