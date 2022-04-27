Оба гоночных директора ФИА сдали положительный тест на ковид – их участие на Гран-при Майами под вопросом (Sky Sports)

Оба гоночных директора «Формулы-1» Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ сдали положительные тесты на Covid-19. Об этом сообщает Sky Sports.

Пока не ясно, сможет ли кто-то из них выполнять обязанности гоночного директора ФИА на Гран-при Майами, который пройдет на следующей неделе.

По правилам, действующим в США, для въезда в страну требуется получить отрицательный результат теста на ковид за день до прибытия.

В отказались комментировать информацию, связанную с медицинским состоянием своих сотрудников.

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