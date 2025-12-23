  • Спортс
  • Питер Уиндзор о Пиастри: «У Ферстаппена, Хэмилтона или Кларка не было таких длинных спадов на этой стадии карьеры»
1

Питер Уиндзор о Пиастри: «У Ферстаппена, Хэмилтона или Кларка не было таких длинных спадов на этой стадии карьеры»

Уиндзор проанализировал неоднозначный сезон Пиастри.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор сообщил, что его тревожит спад пилота «Макларена» Оскара Пиастри по ходу сезона-2025.

«Если вспомнить, что Оскар Пиастри мог выступать за «Альпин», но затем нашел лазейку в контракте, что позволило ему занять место в «Макларене», это огромных успех. Он выигрывал Гран-при, участвовал в борьбе за титул до самого конца.

Вопрос лишь в том, почему его пилотаж просел с Сингапура до Катара. Выяснить причины по идее можно было быстро, но этого не случилось. Прошло много времени, не так ли? И это вызывает небольшие сомнения.

Если говорить о Максе [Ферстаппене], Льюисе [Хэмилтоне], Джиме Кларке или другом пилоте столь же высокого уровня на этой стадии карьеры, у них не было таких длинных спадов. И это повод для беспокойства.

Я высказывал свое мнение. Думаю, дело в плохом этапе в Баку. Затем у него были проблемы в Сингапуре в первом повороте. На мой взгляд, «Макларен» должен был сделать больше, чтобы усмирить Ландо [Норриса] – заставить его вернуть позицию или еще что-то. В итоге [Пиастри] провалился в своего рода психологическую яму.

А пит-уолл предоставлял ему все больше и больше информации о кругах Ландо, и его пилотаж все сильнее от этого зависел. В результате он испытывал проблемы», – отметил эксперт.

Дэймон Хилл: «Пиастри проиграл титул из-за решений, которыми в «Макларене» пыталась восстановить справедливость»

Жак Вильнев: «Вторая половина сезона прошла для Пиастри не лучшим образом, ему предстоит поработать над восстановлением репутации»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Cameron Cc:
