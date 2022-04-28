Себастьян Феттель: «Решение о продолжении карьеры в «Ф-1» зависит от скорости и развития «Астон Мартин»

еще не определился, продлять ли контракт с .

«Я по-прежнему в деле. Контракт истекает в конце года, и решение еще не принято. Оно зависит от скорости машины, развития команды и того, как будут протекать гонки. Но врать не буду: вопрос будущего становится для меня актуальным. У меня много идей, я общаюсь с разными людьми, и меня легко заинтересовать.

Однако я не давлю на себя в смысле создания идеальной среды на будущее. Я нашел свое место в «Формуле-1» и очень хорош в этом. Здесь я могу соревноваться с лучшими гонщиками мира. Что будет дальше, покажет время.

Сейчас я выполняю свои задачи. Два года назад я сказал, что проведу еще два сезона. Но теперь я не думаю каждый день о том, что произойдет в будущем», – заявил четырехкратный чемпион «Ф-1».

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