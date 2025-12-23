1

Кими Антонелли: «Часто плакал во время тяжелого периода в 2025-м»

Антонелли признался, что много плакал из-за неудач в 2025-м.

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об эмоциях, которые испытывал во время первого сезона в «Формуле-1».

– Как прошел год?

– Это был сезон взлетов и падений. Масса событий, сложностей, приятных моментов. Оглядываясь назад, могу сказать: рад, что удалось преодолеть трудности, скажем, спад в середине сезона. Это урок, который я пронесу на протяжении всей карьеры, ведь он помог мне совершить скачок в психологическом плане, и это может пригодиться в будущем.

– Чего не знал прошлогодний Кими о «Формуле-1»?

– Он не доверял своим инстинктам. Я научился больше прислушиваться к себе, даже в плане пилотажа, и не думать только о конечном результате. В какие-то моменты в этом году я пилотировал под влиянием разочарования и в решающие моменты не был в нужном психологическом состоянии, думал больше о защите, чем об атаке.

– В «Формуле-1» плачут?

– Я плачу. Во время тяжелого периода я часто плакал. Было очень тяжело, особенно психологически, поскольку я начал сомневаться в себе.

«Формула-1» – мечта всей жизни, ради которой ты упорно трудишься, и после отличного старта сезона начинаешь чувствовать, что все идет не по плану. Это было тяжело. К тому же мне не хватало выдержки и ясности мышления, которые присущи более зрелым гонщикам.

Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»

Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
