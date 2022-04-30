«Ф-1» опробует формат квалификации с сегментами на шинах разной жесткости в 2023-м (RaceFans)

В 2023 году две квалификации «Формулы-1» пройдут в особом формате.

Как объявила Комиссия «Ф-1», на двух этапах следующего сезона пилоты будут использовать 11 комплектов шин вместо 13.

RaceFans сообщает, что гонщики получат вдвое меньше «софта» – четыре комплекта вместо восьми, в то время как количество «медиума» и «харда» увеличится на один комплект (до четырех и трех, соответственно).

Квалификация пройдет в формате с обязательным использованием конкретных составов по ходу разных стадий: первый сегмент пилоты проедут на «харде», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

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