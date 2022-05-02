Индикар. О’Уорд выиграл гонку в Алабаме

Пилот «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд одержал победу на Гран-при Алабамы.

О’Уорд вышел в лидеры на последней серии пит-стопов и на заключительных кругах удержал позади чемпиона Алекса Палоу («Чип Гэнасси»). Третьим финишировал гонщик «Эд Карпентер Рейсинг» Ринус Викей.

( ) и Грэм Рэйхол ( ) дважды дошли до контакта на 86-м круге и в итоге финишировали седьмым и восьмым, соответственно. Пилот «Пенске» Скотт Маклафлин стал шестым, его напарник – 14-м, что позволило Палоу обогнать их в чемпионате.

Испанец лидирует в личном зачете со 144 очками, в топ-5 также входят Маклафлин (141), Ньюгарден (135), гонщик Уилл Пауэр (134) и О’Уорд (114), Грожан располагается на восьмой строчке (101).

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