Команды «Ф-1» одобрили проведение 6 спринтов в 2023 году, ФИА пока не поддержала решение

Международная автомобильная федерация (ФИА) огласила ряд решений, принятых на заседании Комиссии «Формулы-1» в Лондоне.

и команды одобрили увеличение количества спринтов с трех до шести в 2023 году, которые планирует провести в том же формате, что и в 2022-м. Тем не менее, ФИА пока не поддержала данную инициативу. В заявлении отмечается, что Федерация в целом выступает за увеличение количества спринтов, однако продолжит изучать, как это повлияет на работу трасс и своего персонала.

Как сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сказал Комиссии, что увеличение количества спринтов возможно лишь в случае финансовых отчислений в пользу Федерации. Для принятия окончательного решения необходимо одобрение ФИА, которая представляет 10 из 30 голосов.

Кроме этого, утверждены новые цели, которые «Ф-1» будет преследовать при разработке регламента на 2026 год. Ранее «Ф-1» выделила задачи моторного регламента: силовые установки должны сохранить текущую мощность при росте доли энергии от гибридной составляющей до 50 процентов, быть экономичными с финансовой точки зрения и привлекательными для новых поставщиков. Комиссия согласовала связанные с этим аэродинамические ориентиры: существенное снижение лобового сопротивления, уменьшение размеров болида, снижение или сохранение его массы, продолжение тренда на стандартизацию и упрощение некоторых компонентов, а также на использование «зеленых» материалов и технологий.

Также Комиссия «Ф-1» постановила, что использование камер в шлеме, которые были протестированы в этом сезоне, с 2023 года будет обязательным для всех гонщиков.

Наконец, на двух Гран-при 2023 года пилотам предоставят 11 комплектов шин вместо стандартных 13. Таким образом, «Ф-1» изучит влияние меньшего количества комплектов на ход уик-энда. Чемпионат намерен снизить использование покрышек в будущем.

Решения Комиссии должен одобрить Всемирный совет .

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