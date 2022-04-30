Себастьян Феттель: «Физически могу гоняться в «Ф-1» еще много лет. Я не такой уж старый»

заявил, что возраст позволяет ему выступать в «Формуле-1» еще много лет.

По словам 34-летнего гонщика , решение о продлении контракта на 2023 год будет зависеть от пути, по которому пойдет команда.

«Время покажет. В данный момент я сосредоточен на текущей ситуации и трудностях, которые мы пытаемся преодолеть. И решение не появится через день или через месяц. Но путь, который мы выберем, предопределит ближайшие три-четыре сезона, так что очень важно уделить этому внимание.

Я изучу, насколько перспективным выглядит будущее, как скоро наступят изменения. Я не такой уж старый и, думаю, с физической точки зрения могу гоняться еще много лет. Это вообще не проблема.

Наша конечная цель – выигрывать, сражаться за подиумы и победы. В данный момент мы далеки от такого. Но команда проводит огромную работу, это очень обнадеживает. Мы понимаем, где находимся, и предпринимаем небольшие шаги, которые определят будущее», – заявил четырехкратный чемпион мира.

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