WRC. Ожье сразится с Лебом на Ралли Португалии

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«Тойота» объявила, что восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье выступит на этапе в Португалии.

В этом году Ожье принял участие в Ралли Монте-Карло, где финишировал вторым. Первое место занял девятикратный чемпион мира Себастьян Леб. Несколько дней назад Леб сообщил, что тоже проведет второй для себя этап в сезоне в Португалии за рулем «Форда».

Предполагается, что в нынешнем сезоне Ожье проедет до пяти этапов чемпионата мира по ралли. Пока неизвестно, где именно будет выступать Себастьян.

Кроме этого, Ожье принимает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP2.

Ралли Португалии состоится с 19 по 22 мая.

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