WRC. Ожье сразится с Лебом на Ралли Португалии

объявила, что восьмикратный чемпион мира по ралли выступит на этапе в Португалии.

В этом году Ожье принял участие в , где финишировал вторым. Первое место занял девятикратный чемпион мира . Несколько дней назад Леб сообщил, что тоже проведет второй для себя этап в сезоне в Португалии за рулем .

Предполагается, что в нынешнем сезоне Ожье проедет до пяти этапов чемпионата мира по ралли. Пока неизвестно, где именно будет выступать Себастьян.

Кроме этого, Ожье принимает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP2.

Ралли Португалии состоится с 19 по 22 мая.

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