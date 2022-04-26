Марк Хьюз: «Мнение, что Хэмилтон утратил мастерство, смехотворно. Нет причин полагать, что Расселл быстрее»

Марк Хьюз призвал не преувеличивать победы над .

Обозреватель и технический эксперт официального сайта «Ф-1» и The Race уверен, что преимущество новичка «Мерседеса» в 21 очко по итогам четырех этапов не говорит о его превосходстве по скорости.

«Это абсолютно нерелевантная тема, на мой взгляд: если действительно рассмотреть обстоятельства, нет связи между выступлениями и результатами. Подобное происходит так часто, что реакция людей вызывает у меня полное недоумение.

Иногда они по-разному подходили к тому, как хоть что-то выжать из трудной машины – Хэмилтон, пожалуй, использовал более радикальные решения. Но мнение, что Хэмилтон каким-то образом утратил мастерство за несколько месяцев, просто смехотворно. То же самое касается идеи о потере мотивации.

Расселл выступает отлично, но нет причин полагать, что он в действительности быстрее. Преимущество в очках связано с более осторожным выбором настроек, везением в Мельбурне с сэйфти-каром и более сухой стороной стартовой решетки в Имоле. У нас выборка из четырех гонок с абсолютно асимметричными обстоятельствами. Это настолько очевидно, что невозможно серьезно обсуждать данную тему», – считает Хьюз.

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