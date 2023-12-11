Джокович о поражении от Алькараса на «Уимблдоне»: «Это меня так взбесило, что в Америке я должен был выиграть все»
Новак Джокович прокомментировал конкуренцию с молодыми теннисистами.
В интервью его спросили о том, что он борется с соперниками, некоторые из которых по возрасту ближе к его детям, чем к нему.
«Молодые ребята – очень голодные, они вдохновлены на то, чтобы показывать лучший теннис против меня. И это дополнительная мотивация. Это будит во меня зверя».
Джокович рассказал, как на его настрой повлияло поражение от Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона».
«Это меня так взбесило, что в Америке я должен был выиграть все – и я так и сделал. Это отличная возможность переизобрести себя и работать упорнее, чем когда-либо».
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