Джокович о поражении от Алькараса на «Уимблдоне»: «Это меня так взбесило, что в Америке я должен был выиграть все»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович прокомментировал конкуренцию с молодыми теннисистами.

В интервью его спросили о том, что он борется с соперниками, некоторые из которых по возрасту ближе к его детям, чем к нему.

«Молодые ребята – очень голодные, они вдохновлены на то, чтобы показывать лучший теннис против меня. И это дополнительная мотивация. Это будит во меня зверя».

Джокович рассказал, как на его настрой повлияло поражение от Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона».

«Это меня так взбесило, что в Америке я должен был выиграть все – и я так и сделал. Это отличная возможность переизобрести себя и работать упорнее, чем когда-либо».

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