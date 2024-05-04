Мини-футбол. Чемпионат России. 22-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» встретится с «Тюменью», другие матчи
4 и 5 мая пройдут матчи 22-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
22й тур
Первые матчи
4 мая
Синара – Кристалл – 11.00
Газпром-Югра – Новая генерация – 13.00
Норильский никель – Сибиряк – 13.00
Сиб-Транзит – Торпедо – 13.00
КПРФ – Липецк – 14.00
Ухта – Тюмень – 15.00
Вторые матчи
5 мая
Газпром-Югра – Новая генерация – 14.00
КПРФ – Липецк – 14.00
Норильский никель – Сибиряк – 14.00
Сиб-Транзит – Торпедо – 14.00
Синара – Кристалл – 14.00
Ухта – Тюмень – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ухта – 97 очков (42 игры), Газпром-Югра – 88 (42), Норильский никель – 79 (42), Торпедо – 72 (42), Тюмень – 69 (42), КПРФ – 69 (42), Синара – 64 (42), Новая генерация – 59 (42), ЛКС – 46 (42), Сибиряк – 40 (42), Сиб-Транзит – 37 (42), Кристалл – 36 (42).