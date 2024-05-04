Мини-футбол. Чемпионат России. 22-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» встретится с «Тюменью», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

4 и 5 мая пройдут матчи 22-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

22й тур

Первые матчи 

4 мая

Синара – Кристалл – 11.00

 

Газпром-Югра – Новая генерация – 13.00

 

Норильский никель – Сибиряк – 13.00

 

Сиб-Транзит – Торпедо – 13.00

 

КПРФЛипецк – 14.00

 

Ухта – Тюмень – 15.00

 

Вторые матчи 

5 мая

Газпром-ЮграНовая генерация – 14.00

 

КПРФ – Липецк – 14.00

 

Норильский никель – Сибиряк – 14.00

 

Сиб-Транзит – Торпедо – 14.00

 

Синара – Кристалл – 14.00

 

Ухта – Тюмень – 14.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Ухта – 97 очков (42 игры), Газпром-Югра – 88 (42), Норильский никель – 79 (42), Торпедо – 72 (42), Тюмень – 69 (42), КПРФ – 69 (42), Синара – 64 (42), Новая генерация – 59 (42), ЛКС – 46 (42), Сибиряк – 40 (42), Сиб-Транзит – 37 (42), Кристалл – 36 (42).

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