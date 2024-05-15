Владимир Путин: «Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет. Но мы еще не достигли оптимальных показателей»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Р-Спорт массовый спорт Легкая атлетика

Владимир Путин высказался о развитии массового спорта в России.

Президент РФ провел встречу с бывшим министром спорта Олегом Матыциным.

«Много надо будет сделать по поводу и в сфере развития массового спорта, физкультуры и спорта. Здесь есть над чем работать. Движение очевидное, и количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет.

Но мы еще не достигли тех показателей, которые были бы оптимальными для нас, и целей, которые мы перед собой поставили», – сказал Путин.

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41 комментарий
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Тех, кто не будут регулярно заниматься физкультурой и спортом, привлекут к административной ответственности, в случае повторного игнорирования - к уголовной
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нужно 87%, очень хороший показатель, кхе-кхе - добавил Владимир Владимирович
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Растет отрицательно? Как и рождаемость
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Интересно, а какие цели они поставили, в том числе перед этим министром 6 лет назад, и в какой мере эти цели были достигнуты?
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для того чтобы люди занимались физкультурой, надо строить площадки, парки облагораживать , создавать пространство в городах, а не содержать гигантской министерство спорта с министрами и прочим. профессиональный спорт и физкультура для населения это разные вещи! профессиональный спорт вообще не сопряжен со здоровьем, так как погоня за титулами и рекордами сопряжена с огромным количеством травм и износом организма. покажите мне хоть одного спортсмена в конце карьеры, который был бы здоров. они все в общем смысле инвалиды.
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+5
Ответ Ебздрогыч
нужно 87%, очень хороший показатель, кхе-кхе - добавил Владимир Владимирович
Василич вообще-то
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Ответ Alex.K71
Если останется кому ей заниматься, этой физкультурой! Будем расчитывать на женщин и девушек, в крайнем случае подключим бабушек!…)
Это всё так, но с другой стороны ведь неуклонно растёт число потенциальных ПАРАспортсменов.
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Тех, кто не будут регулярно заниматься физкультурой и спортом, привлекут к административной ответственности, в случае повторного игнорирования - к уголовной
Если останется кому ей заниматься, этой физкультурой! Будем расчитывать на женщин и девушек, в крайнем случае подключим бабушек!…)
+5
-2
+3
Количество людей регулярно занимающихся физкультурой и спортом не может расти,потому что у нас каждый год убыль населения примерно полмиллиона. Но на бумаге и в отчётах всё будет замечательно.
+4
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Ответ Аркус
Количество людей регулярно занимающихся физкультурой и спортом не может расти,потому что у нас каждый год убыль населения примерно полмиллиона. Но на бумаге и в отчётах всё будет замечательно.
Нет никакой убыли. Есть отрицательный рост. Пора бы уже привыкать к новоязу.
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Ответ sergpn
Так это повсеместно и делается. Назови мне город с населением от 100 тысяч, где площадок нет, нет благоустройства парков и далее по тексту? А то в интернете пишут: «страна в говне». Выходишь на улицу - у всех машины, квартиры, айфоны, рестораны забиты, кинотеатры, фитнес-клубы.
У всех? Бот мог бы и не палиться:)
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Ответ sergpn
Так это повсеместно и делается. Назови мне город с населением от 100 тысяч, где площадок нет, нет благоустройства парков и далее по тексту? А то в интернете пишут: «страна в говне». Выходишь на улицу - у всех машины, квартиры, айфоны, рестораны забиты, кинотеатры, фитнес-клубы.
У кого у всех? У меня ничего нету.
+3
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Ответ Ебздрогыч
Тех, кто не будут регулярно заниматься физкультурой и спортом, привлекут к административной ответственности, в случае повторного игнорирования - к уголовной
Но сначала отключат газ, а потом как вы и сказали.
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Ответ sergpn
Так это повсеместно и делается. Назови мне город с населением от 100 тысяч, где площадок нет, нет благоустройства парков и далее по тексту? А то в интернете пишут: «страна в говне». Выходишь на улицу - у всех машины, квартиры, айфоны, рестораны забиты, кинотеатры, фитнес-клубы.
Ничего, более лживого сегодня ещё не читал.
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Слишком много физкультурников на войне сейчас просто. А вот спортсменов там что-то не видать.
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Я очень хочу дождаться этого момента, когда я смог бы прокомментировать подобные новости так, как считаю нужным…
Жаль, что можно говорить на русском, но ничего нельзя сказать 🥲
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В Германии в каждом захалуйстье поля для футбола есть, у нас ни агитации, ни цен адекватных, понятное дело и полей нету для футбола, одни высматриватели звезд, а эти планы на тристо лет вперёд, в общем как обычно.
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Количество людей занимающихся литрболом и войнушкой, растет.
+4
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Особенно стрелковым спортом..
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Ответ Ебздрогыч
нужно 87%, очень хороший показатель, кхе-кхе - добавил Владимир Владимирович
146 же
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Тупое хейтерство сродни алкоголизму. Как говорит супруга В.Г.Карпина - попытка компенсировать.
Так что скоро и с этим явлением начнем бороться)
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подносчики снарядов - это не спорт и даже не физкультура. Не рассказывай сказки, ты убил спорт в России , как данность, погубил целое спортивное поколение спортсменов, которые не могут выступать за страну.
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Стало больше умирать от алкоголя и курения, поэтому число спортсменов в соотношении постоянно растет! Хоть и осталось спортсменов столько сколько и было. Фактос!
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146%?
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Ответ sergpn
Так это повсеместно и делается. Назови мне город с населением от 100 тысяч, где площадок нет, нет благоустройства парков и далее по тексту? А то в интернете пишут: «страна в говне». Выходишь на улицу - у всех машины, квартиры, айфоны, рестораны забиты, кинотеатры, фитнес-клубы.
я не писал, что ничего нет) но реально зачем министерства? ну ладно федеральное министерство, но зачем в каждом регионе? вот есть министерство спорта московской области, там министр с замами ... что если в МО не будет министерства спорта, то не будет и спорта? это пережитки какие то, от которых надо избавляться. и на это уходит бюджет, по сути деньги уходят не на спорт, на содержание министерств
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Ответ sergpn
Так это повсеместно и делается. Назови мне город с населением от 100 тысяч, где площадок нет, нет благоустройства парков и далее по тексту? А то в интернете пишут: «страна в говне». Выходишь на улицу - у всех машины, квартиры, айфоны, рестораны забиты, кинотеатры, фитнес-клубы.
У нас в Питере во всех новых районах спортплощадки.
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Ответ sergpn
Так это повсеместно и делается. Назови мне город с населением от 100 тысяч, где площадок нет, нет благоустройства парков и далее по тексту? А то в интернете пишут: «страна в говне». Выходишь на улицу - у всех машины, квартиры, айфоны, рестораны забиты, кинотеатры, фитнес-клубы.
Кажется я догадываюсь на улицу в каком месте ты выходишь)
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Какие указания он дал? На всё остальное чихать
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Пенсионеры занимайтесь физкультурой а не плачте что пенсии маленькие.
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Где-то всплакнула Джоан Роулинг. Таких высот ей не достичь.
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