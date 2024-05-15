Владимир Путин: «Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет. Но мы еще не достигли оптимальных показателей»

Владимир Путин высказался о развитии массового спорта в России.

Президент РФ провел встречу с бывшим министром спорта .

«Много надо будет сделать по поводу и в сфере развития массового спорта, физкультуры и спорта. Здесь есть над чем работать. Движение очевидное, и количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет.

Но мы еще не достигли тех показателей, которые были бы оптимальными для нас, и целей, которые мы перед собой поставили», – сказал .