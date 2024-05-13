Чернышенко о числе жителей РФ, занимающихся спортом: «Сейчас это 57%. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 млн человек»
Чернышенко озвучил план правительства по числу людей, занимающихся спортом.
«К 2030 году стоит задача 70%, чтобы наши граждане регулярно занимались спортом. Сейчас это 57%, последние проценты будут самые сложные. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 миллионов человек», – сказал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что за три года уже было создано почти 500 спортивных площадок, 200 умных площадок.
«Мы продолжим эту работу, в соответствии с посланием ежегодно будем до 2030 года строить не менее 350 спортивных объектов», – добавил Чернышенко.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
Но ничего, на выборах 2036 победит сами знаете кто и сразу станет лучше жить! Всё исправит!
Мне кажется так считали )
то ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СОСТАВИТ 126 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.
То есть предполагается УМЕНЬШЕНИЕ населения со 140+ млн человек до 126 млн человек ? ?
То есть будет ещё меньше, чем 1.41.
кто из нас не знает математику? Или они собираются нарожать к 30 году несколько десятков миллионов?
Понятно что моя выборка нерелевантна, но работаю на предприятии где ещё около 250 человек. 90% из которых парни и мужчины в возрасте от 20 до 40.
Кроме меня спортом занимаются 3 человека. Ещё 3-е ездят на велосипеде.
Всё)
Не думаю что в целом по стране ситуация лучше. И чем старше люди, тем меньше у них физической активности. У молодёжи да, дела получше обстоят, за это радостно. Но у них и времени на это больше.