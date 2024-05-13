Чернышенко о числе жителей РФ, занимающихся спортом: «Сейчас это 57%. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 млн человек»

Теги Дмитрий Чернышенко массовый спорт Легкая атлетика

Чернышенко озвучил план правительства по числу людей, занимающихся спортом.

«К 2030 году стоит задача 70%, чтобы наши граждане регулярно занимались спортом. Сейчас это 57%, последние проценты будут самые сложные. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 миллионов человек», – сказал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что за три года уже было создано почти 500 спортивных площадок, 200 умных площадок.
 
«Мы продолжим эту работу, в соответствии с посланием ежегодно будем до 2030 года строить не менее 350 спортивных объектов», – добавил Чернышенко.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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31 комментарий
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Выходит, к 2036 году население страны сократится до примерно 127 млн. человек?
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Чернышенко - чиновник по озвучиванию нарисованных циферок
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+15
Ответ Aleksh
Выходит, к 2036 году население страны сократится до примерно 127 млн. человек?
Нас ждут тяжёлые 12 лет!
Но ничего, на выборах 2036 победит сами знаете кто и сразу станет лучше жить! Всё исправит!
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Просто 57% жителей нет лифтов в домах, спустился на 2 лестничных пролета, вот тебе и физкультура.
Мне кажется так считали )
+9
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+7
Ответ Aruchiru
Нас ждут тяжёлые 12 лет! Но ничего, на выборах 2036 победит сами знаете кто и сразу станет лучше жить! Всё исправит!
родные мои! надо немного потерпеть!) у нас нет времени на раскачку! кхе-кхе
+6
-1
+5
Если 96 миллионов - это 76%населения России,
то ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СОСТАВИТ 126 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

То есть предполагается УМЕНЬШЕНИЕ населения со 140+ млн человек до 126 млн человек ? ?
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+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если 96 миллионов - это 76%населения России, то ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СОСТАВИТ 126 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. То есть предполагается УМЕНЬШЕНИЕ населения со 140+ млн человек до 126 млн человек ? ?
Ну вообще да. Демографическая ситуация аховая. Уровень рождаемости 1,41 ребенка на женщину. Это намного ниже уровня воспроизводства
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Дегтярев прийде, порядок наведе
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Население сократится на 10 млн человек, зато все спортсмены будут)
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По ходу скоро дойдет до выделения бюджетов под задачи типа увеличения количества букв в алфавите на 27% к 2048 году, и повышению качества волос на головах граждан на 34% к 2039 году. Задача сложная, но, согласно посланию, все будет выполнено, количество страниц в букваре уже увеличилось на 15, а число зубчиков на расческах сейчас высчитывается в НИИ МинЦифры и МинСпорта и МинТралиВали.
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Ответ Насонов Дмитрий
Ну вообще да. Демографическая ситуация аховая. Уровень рождаемости 1,41 ребенка на женщину. Это намного ниже уровня воспроизводства
Несколько дней назад на РБК писали что в России снижается количество женщин репродуктивного возраста.
То есть будет ещё меньше, чем 1.41.
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Ответ Viks
«Сейчас это 57%. Но к 2036 году либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет.
На десятый срок падишах пойдет.
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Ну закидывать рюмку со спиртным в рот тоже какая никакая физкультура.
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Для кого-то это цифры, а для них это деньги. "Сейчас это 57%...будет 76%" - дайте дополнительное финансирование.
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В 36-м у нас столько народа не останется
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Опять это черно шейко раскидывается миллионами...
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«Сейчас это 57%. Но к 2036 году либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет.
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Вроде у нас население 143 миллиона человек. как могут 96 миллионов быть 75%.
кто из нас не знает математику? Или они собираются нарожать к 30 году несколько десятков миллионов?
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Литрбол и драчбол считаются? Как они это считают?
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Сказочный...
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Да да, ага)
Понятно что моя выборка нерелевантна, но работаю на предприятии где ещё около 250 человек. 90% из которых парни и мужчины в возрасте от 20 до 40.
Кроме меня спортом занимаются 3 человека. Ещё 3-е ездят на велосипеде.
Всё)

Не думаю что в целом по стране ситуация лучше. И чем старше люди, тем меньше у них физической активности. У молодёжи да, дела получше обстоят, за это радостно. Но у них и времени на это больше.
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Главное критерии подогнать под решение задачи. А Вциом не подведёт.
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Ещё один Сказочник.
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Эллочка бы и 146% обеспечила. А Дегтяреву еще учиться и учиться...
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Как раз, полтинник исполнится. Самое время начать.
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Не 57, а 56,9 не надо врать
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Литрбол относится к спорту ? Пусть даже вне рамок олимпийской программы
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А к 2051 до 187 , не останавливайся
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Ну может он считает, что если я каждый день поднимаюсь на третий этаж, то я спортом занимаюсь.
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А как же желание на облаке с арфой воцариться 😏
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