Госдума утвердила Дмитрия Чернышенко в должности вице-премьера

Теги Дмитрий Чернышенко Государственная дума Легкая атлетика

Госдума РФ утвердила кандидатуру Дмитрия Чернышенко в должности вице-премьера.

За Чернышенко останется контроль за сферой науки и высшего образования, спорта и туризма, он также получит в ведение вопросы молодежной политики, издательской деятельности и школьного образования.

«К 2030 году стоит задача 70%, чтобы наши граждане регулярно занимались спортом. Сейчас это 57%, последние проценты будут самые сложные. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 миллионов человек», – сказал Чернышенко во время пленарного заседания в Госдуме.

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10 комментариев
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Круговорот жуликов
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Что с ними власть делает? Прежде, чем стать министром, был более- менее адекватным менеджером, , как стал вице-премьером, появилось словоблудие, лицемерие, цинизм, лживость.
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А были преценденты в истории ГосДумы что кого то не утвердили ?
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76% абсолютная утопия, но бумага все стерпит
+2
0
+2
Ответ Westmoreland
Что с ними власть делает? Прежде, чем стать министром, был более- менее адекватным менеджером, , как стал вице-премьером, появилось словоблудие, лицемерие, цинизм, лживость.
Ничего особенного. Просто Система заставляет диктовать народу красивые цифры, но ведь исполнять их не обязательно)
+3
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+2
Ну утвердила и утвердила
+1
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Теперь он не забудет про игры БРИКС. Или опять забудет?
+3
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Что делает эта спортивная новость на нашем политическом сайте?)
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Ответ Джанлука Нальюка
76% абсолютная утопия, но бумага все стерпит
Зато 144% —жиза
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