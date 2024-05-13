Госдума утвердила Дмитрия Чернышенко в должности вице-премьера

Госдума РФ утвердила кандидатуру Дмитрия Чернышенко в должности вице-премьера.

За Чернышенко останется контроль за сферой науки и высшего образования, спорта и туризма, он также получит в ведение вопросы молодежной политики, издательской деятельности и школьного образования.

«К 2030 году стоит задача 70%, чтобы наши граждане регулярно занимались спортом. Сейчас это 57%, последние проценты будут самые сложные. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 миллионов человек», – сказал Чернышенко во время пленарного заседания в Госдуме.