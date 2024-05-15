Дмитрий Свищев: «Самое главное – вернуть финансирование спорта на достойный уровень. Сейчас денег недостаточно»

Теги Дмитрий Свищев Министерство спорта России Михаил Дегтярев деньги Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев отметил, что в России на спорт выделяется мало средств.

«Все те программы, о которых докладывал министра спорта Михаил Владимирович Дегтярев, требуют финансирования. Даже бесплатный спорт, даже организация новых стадионов и площадок — это огромные деньги.

Все прекрасно понимают, что спорт на сегодняшний день не дофинансируется, и мы с Михаилом Владимировичем как раз говорили, когда утверждали его кандидатуру на комитете, что самое главное — это вернуть финансирование спорта на достойный уровень. Сейчас денег недостаточно, чтобы реализовать все те программы, которые перед нами ставит и спортивное сообщество, и кабмин, и президент», – рассказал Свищев.

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28 комментариев
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Я даже знаю где деньги можно взять.
Вы не подумайте что с всо. С образования и медицины.
+37
-1
+36
Ответ RusVector
Так вот оно что, Михалыч! Мало было всей коррумпированной вертикали власти, так теперь в последний срок президенства Путина нужно поднажать в этом вопросе и масштабы расширить, а дальше да гори оно синим пламенем ...
Точно ли в последний?😂😂
+17
-1
+16
Ответ Ozz99
Я даже знаю где деньги можно взять. Вы не подумайте что с всо. С образования и медицины.
У пенсионеров можно взять они не обидятся.
+13
-1
+12
Так вот оно что, Михалыч! Мало было всей коррумпированной вертикали власти, так теперь в последний срок президенства Путина нужно поднажать в этом вопросе и масштабы расширить, а дальше да гори оно синим пламенем ...
+9
-1
+8
кому недостаточно, идите на завод пахать
+9
-1
+8
Согласен, давай пенсионный возраст поднимем до 90 лет, или совсем уберём, уж очень не хочется на пенсию, на 20т.р тем более. А вырученные деньги на проф спорт. Потолок КХЛ в 2 раза увеличить, можно ещё один хоккейный стадион в Мордовии построить, футбольный же есть, а мы хоккейная страна
+8
-2
+6
А может попробовать те средства, которые сейчас выделяются использовать более разумно? Об этом не думал?
+4
0
+4
Ответ RusVector
Так вот оно что, Михалыч! Мало было всей коррумпированной вертикали власти, так теперь в последний срок президенства Путина нужно поднажать в этом вопросе и масштабы расширить, а дальше да гори оно синим пламенем ...
Последний срок президентства? Типун тебе на язык!
+5
-1
+4
Наверное, прикольно иметь стратегию развития спорта, в которой сразу присутствует оправдание всем будущим неудачам)
+2
0
+2
Ответ Ozz99
Я даже знаю где деньги можно взять. Вы не подумайте что с всо. С образования и медицины.
Да уж особенно медицина. Да и образование тоже не отстаёт
+2
0
+2
Конечно, недостаточно. Денег всегда недостаточно.
+1
0
+1
Не одной копейки государственной не должно идти на взрослый спорт,не одной!
Детям пусть строят,площадки,поля,тренеров,инвентарь оплачивают
На взрослый не копейки,не прямо,не косвенно
Хватит этим бредом и беспределом заниматься
+1
0
+1
Ответ RusVector
Так вот оно что, Михалыч! Мало было всей коррумпированной вертикали власти, так теперь в последний срок президенства Путина нужно поднажать в этом вопросе и масштабы расширить, а дальше да гори оно синим пламенем ...
Почему последний то?
0
0
0
Ответ RusVector
Так вот оно что, Михалыч! Мало было всей коррумпированной вертикали власти, так теперь в последний срок президенства Путина нужно поднажать в этом вопросе и масштабы расширить, а дальше да гори оно синим пламенем ...
А уверен что в последний ли срок президентства?
0
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Неужели только в спорте денег недостаточно?
0
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Воруйте меньше
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Странно, ведь недавно было много денег.
Даже какой то Фонд национального благосостояния был.
+1
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