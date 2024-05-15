Дмитрий Свищев: «Самое главное – вернуть финансирование спорта на достойный уровень. Сейчас денег недостаточно»

Депутат Дмитрий Свищев отметил, что в России на спорт выделяется мало средств.

«Все те программы, о которых докладывал министра спорта Михаил Владимирович Дегтярев, требуют финансирования. Даже бесплатный спорт, даже организация новых стадионов и площадок — это огромные деньги.

Все прекрасно понимают, что спорт на сегодняшний день не дофинансируется, и мы с Михаилом Владимировичем как раз говорили, когда утверждали его кандидатуру на комитете, что самое главное — это вернуть финансирование спорта на достойный уровень. Сейчас денег недостаточно, чтобы реализовать все те программы, которые перед нами ставит и спортивное сообщество, и кабмин, и президент», – рассказал Свищев.

Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек